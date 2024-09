Jüdisches Leben in Vergangenheit und Gegenwart Bad Honnef: Nur einer kehrte zurück

Seit einem Jahr gibt es den Verein Jüdische Vergangenheit und Gegenwart in Bad Honnef. „Das alles fand hier statt, vor den Augen unserer Eltern und Großeltern“, so Vereins-Vorsitzender Rolf Cremer. Verschiedene Projekte hat der Verein auf die Schiene gesetzt, um zu erinnern und eine Brücke in die Gegenwart zu schlagen. Mit dem promovierten Historiker Ansgar Klein hatte er nun einen ausgewiesenen Fachmann für den Vortrag über die Verfolgung der Juden in der NS-Zeit gewinnen können.