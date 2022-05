Bad Honnef widerspricht dem BUND : Vorverkauf für Open-Air-Konzerte auf der Insel Grafenwerth geht weiter

Krach um das Sommer Open-Air in Bad Honnef : BUND geht gegen Veranstaltungen auf der Insel Grafenwerth vor Die Insel Grafenwerth in Bad Honnef wird wieder ein Fall für das Verwaltungsgericht: Der Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) will Großveranstaltungen auf der Insel verhindern. Betroffen davon wäre das „Sommer Open-Air“. Der Vorverkauf für das Festival ist derweil in vollem Gange.