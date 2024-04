Schilderwald in Bad Honnef Wahlwerbung blockiert Wander-Event „7 auf einen Streich“

„Ich nehme es einfach mal mit Humor“, sagt Matthias Hupperich, Vorsitzender des Skiclubs Bad Honnef, auf GA-Anfrage. Aber: Auch er dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben, als er am Wochenende die Wiese an der Endhaltestelle der Stadtbahn 66 in Bad Honnef in Augenschein nahm. Denn dort, wo am Sonntag, 5. Mai, Start und Ziel der Volkswanderung „Sieben auf einen Streich“ aufgebaut sein sollen, blockieren übergroße Wahlplakate zur Europawahl im Juni einen Gutteil des für die Veranstaltung genutzten Areals. Kein Platz für Wanderer, kein Platz für Essens- und Getränkestände zum traditionellen Abschluss der ehrenamtlich organisierten Großveranstaltung: nur markige Sprüche zum Wahltermin am 9. Juni von CDU, SPD, FDP und Grünen.