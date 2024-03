Stadtrat verabschiedet den Haushalt 2024 Warum das Leben in Bad Honnef teurer wird

Ein kleinster gemeinsamer Nenner zeichnete sich während der Beratung zum Haushalt 2024 ab: Wenn es um die finanzielle Situation der Kommunen geht, dann machen die Bad Honnefer Stadtratsfraktionen einen Großteil des Problems in Berlin und Düsseldorf aus. Immer neue Gesetze, die den Kommunen Pflichten und damit Kosten ohne Gegenfinanzierung aufbürden, brächten diese an den Rand des Möglichen. Vielsagend, wenn sogar ein „Wachstumschancengesetz“ des Bundes am unteren Ende der Skala ein fettes Minus ausmacht – im Falle Bad Honnefs 900.000 Euro. Motto: Den Letzten beißen die Hunde.