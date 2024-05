Stadtfest Ende Mai fällt aus Warum das Rosenfest in Bad Honnef abgesagt werden muss

Schuld daran, dass der Bad Honnefer Veranstaltungskalender zumindest in diesem Jahr um ein Stadtfest inklusive verkaufsoffenem Sonntag ärmer ist, seien die „allgemeinen Kostensteigerungen der vergangenen Monate und deutlich gestiegene Kosten in Gewerken, die zur Durchführung von Veranstaltungen in Anspruch genommen werden“, heißt es. Diese Entwicklung habe vor den Innenstadtfesten in Bad Honnef nicht Halt gemacht. Der Verein Centrum und die Stadt hätten das in einer Krisensitzung erörtert – mit dem Ergebnis, dass nur rund drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn das Rosenfest mit dem angegliederten Wein- und Genussmarkt komplett ad acta gelegt wurde.