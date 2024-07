Weinhaus Steinbach in Bad Honnef Wo der Weintrinker sich vor der Arbeit des Winzers verneigt

Der Abend beginnt mit einer Verneigung. Das Weinhaus Steinbach ist seit fünf Jahren in neuer Hand – aber Tradition verpflichtet. „Auch wir füllen die Gläser randvoll mit Wein“, sagt Jonas Scheermesser. So wird es seit Generationen in diesem Wirtshaus im pittoresken Bad Honnefer Ortsteil Rommersdorf gehandhabt. Der Gast muss den Kopf zum Glas hinab bewegen, um „unfallfrei“ trinken, also „abschlürfen“, zu können und verbeugt sich auf diese Weise vor der harten Arbeit des Winzers.