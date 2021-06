Radfahrer auf der Rommersdorfer Straße : So könnte die Verkehrswende in Bad Honnef aussehen

Straßenplanung unter Klimagesichtspunkten

„Auch in einer kleinen Stadt gilt: Wir müssen konkret werden, es muss sich einfach etwas ändern für den Klimaschutz. Wir müssen mit Macht ran an die Verkehrswende“, so Bürgermeister Otto Neuhoff im Vorfeld der Ausschusssitzung. Das gelte zuvorderst für die Planung von Straßen, die von einer „Verteilungsgerechtigkeit“ heutzutage weit entfernt seien, so auch Erster Beigeordneter Holger Heuser.

Bundesweite Erhebungen belegten: 50 Prozent des öffentlichen Raumes seien dauerhaft durch parkende Autos blockiert, die jedes für sich statistisch nur 45 Minuten am Tag bewegt würden. „Straßen sind nicht der Bewegungsraum für Autos, sondern der Aufenthaltsraum für Menschen“, so auch Stadtplaner Fabiano Pinto. Damit verbunden sei ein Paradigmenwechsel in der Planung, weg von der Autofahrerbrille hin zu sicheren und komfortablen Lösungen für alle, vor allem auch für die schwächeren Verkehrsteilnehmer.

Zugleich seien Änderungen im Straßenraum in gewachsenen Städten wie Bad Honnef Grenzen gesetzt und Zielkonflikte programmiert. „Es braucht politischen Willen und den Führungsanspruch, Klimaschutz auch umzusetzen“, so Neuhoff. Bei jeder Planung soll darum nun ein Katalog mit Leitzielen, der in Workshops mit der Politik erarbeitet wurde, abgeprüft werden, um die Abkehr vom motorisierten Individualverkehr und damit Klimaschutz zu fördern. Nach dem Motto: Den Umstieg vom Auto aufs Rad oder den ÖPNV ermöglichen, ihn den Menschen geradezu schmackhaft machen, anstatt Gewohntes und Bewährtes zu verbieten.