Initiative „#Wir fürs Klima“ in Bad Honnef „Wir haben Bock auf Klimaschutz“

Claudia Herzog vom Team „Anpassung an den Klimawandel“ stellte die Wünsche des Teams wie mehr naturnahes Grün und Artenvielfalt in der Stadt vor. „Wir haben viele Ideen.“ Und mit ihrem Thema habe die Gruppe schon mit mehreren Vorträgen begeistern können – beispielsweise zu Wildbienen und naturnaher Bepflanzung statt Schottergärten. Die Gruppe hat bereits acht Grünflächenpaten vermitteln können, die sich zum Beispiel um Baumscheiben oder kleine Flächen in der Stadt kümmern, sie mit selbst besorgten und finanzierten Pflanzen gestalten und sie leider auch von achtlos weggeworfenem Müll und Zigarettenkippen befreien müssen. Trinkbrunnen in der Stadt sollen kommen. An mehr Ruhebänke ist gedacht. Das Team stellt sich vor, dass Bänke als Geschenk, etwa für einen Jubilar, gestiftet werden und dessen Name auf einer Messingplakette verewigt ist. Hochbeete auf dem Rathausvorplatz und mehr begrünte Fassaden wünscht sich das Team, am liebsten möchte es auch das Rathaus begrünen. Aber das geht allein aus rechtlichen Gründen nicht, machte Holger Heuser klar.