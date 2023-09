Verwaltung legt Konzept vor Wirtschaftsförderung erklärt die Ziele für Bad Honnef

Bad Honnef · Im Frühjahr waren die Wogen beim Thema Wirtschaftsförderung in Bad Honnef hochgeschlagen: Man erfahre zu wenig darüber, es fehle ein Konzept. So lautete die Kritik aus der Kommunalpolitik. Nun erklärt die Stabsabteilung, was seit ihrer Gründung 2015 geschehen ist und wo die Reise hingehen soll.

19.09.2023, 05:00 Uhr

Windhagen ist Standort der Weltmarktfirma Wirtgen. Das Gelände wurde jüngst auf Bad Honnefer Stadtgebiet erweitert. Foto: Frank Homann





Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge