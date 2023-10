Feuer in Bad Honnef Wohnhausbrand in Orscheid endet dank Nachbarn glimpflich

Bad Honnef-Orscheid · Am Samstagabend ist an der Fassade eines Einfamilienhauses im Bad Honnefer Ortsteil Orscheid ein Feuer ausgebrochen. Nachbarn leiteten noch vor Eintreffen der Feuerwehr erste Löschmaßnahmen ein und konnten so ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

29.10.2023, 11:12 Uhr

Die schnelle Reaktion der Nachbarn verhinderte Schlimmeres. Foto: Ralf Klodt





Am Samstagabend wurde die Feuerwehr in die Carlo-Schmitt-Straße gerufen, weil dort an einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen war. Betroffen war offenbar die Fassade des Hauses und ein angrenzendes Carport. Noch vor Eintreffen der Feuerwehrleute hatten Nachbarn mit Wassereimern erste Löschmaßnahmen eingeleitet. So konnte verhindert werden, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Die Bewohnerin des Hauses war zum Brandzeitpunkt offenbar nicht zu Hause, die Nachbarn verständigten die Frau jedoch.

(ga)