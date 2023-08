Ersatz für Rasenmäher In Bad Honnef starren Ziegen kauend auf Finanzverwalter

Wer braucht schon einen – womöglich noch benzinbetriebenen und dadurch recht lautstarken – Rasenmäher, wenn er in die betörenden Augen von 25 Ziegen blicken kann, die zudem noch – außer gelegentlicher Mäh-Laute – vergleichsweise leise daherkommen? Diese Frage hat sich auch die Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen am Limbicher Weg in Bad Honnef gestellt. Die Antwort fiel eindeutig aus: Das Seminarhaus in der Trägerschaft des NRW-Ministeriums der Finanzen geht jetzt neue Wege in der Grünpflege: Für die vielen schwer zugänglichen Areale der Akademie in dem rund 11.000 Quadratmeter großen Park gibt es jetzt ökologische Rasenmäher in Gestalt der 25 Ziegen.