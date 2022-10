Naturschutz im Rhein-Sieg-Kreis : Ziegen tragen in Bad Honnef zum Artenschutz bei

Beste Freunde: Charlotte und Ziege Frieda. Die Ziegen der Familie Kucharz aus Buchholz sind am Korfer Berg als natürliche Landschaftspfleger im Einsatz. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Beim Naturschutzgroßprojektes Chance 7 leisten Ziegen einen Beitrag zum Artenschutz: Am Korfer Berg in Bad Honnef halten sie das Buschwerk kurz und schaffen so Lebensraum zum Beispiel für seltene Insektenarten. Erste Erfolge hat das Projekt schon.



Adele und Anuschka leben zur Zeit am Korfer Berg oberhalb der Schaafhausenkanzel in Rhöndorf und fühlen sich „pudelwohl“. Die beiden langhaarigen Bulgarenziegen fressen auf rund zwei Hektar weitgehend entbuschtem Grasland alles, was in die kleinen Wiederkäuermägen passt. Mit ihnen sind weitere 80 Ziegen auf dem Gelände unterwegs. Sie alle stehend im Dienst von Chance 7, dem groß angelegten Naturschutzprojekt des Amtes für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises.

Die Beweidung mit Ziegen bildet dabei den Abschluss einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die das Naturschutzprojekt chance7 seit 2016 zur Förderung der Lebensraum- und Artenvielfalt in dem Bereich bereits durchgeführt hat.

Zaun mit 40 Wildtoren versehen

Die Ziegen selbst stammen vom Familienbetrieb Kucharz aus Buchholz im Kreis Neuwied. Dessen Betreiber retten eigenen Angaben zufolge deutschlandweit Ziegen, die aus unterschiedlichen Gründen schlechte Lebensbedingungen haben und setzten sie dann im Naturschutz ein. „Wir haben mittlerweile über 200 Tiere“, so Conny Kucharz. Ihr ist ganz wichtig: „Keine wird geschlachtet.“ Die Tiere stammen aus schlechter Haltung, meist kontaktiert das Veterinäramt die Familie und bittet um Asyl für die Tiere. In der Herde leben mittlerweile auch Ziegen aus alten Haustierrassebeständen. Zum Einsatz kommen sie dann als Landschaftspfleger. „Wir werden mittlerweile überregional angefragt“, so Conny Kucharz.

Auf dem Korfer Berg stehen die Ziegen gut eingezäunt. Der 1800 Meter lange Zaun erfülle durch eine besondere Sicherheitskonstruktion die Kriterien, um sogar Wölfe abzuhalten, erklärte Christoph Rothenwöhrer, Leiter des Projekts. Zwar seien noch keine Wölfe gesichtet worden. Indes: „Der Wolf kommt näher“, bezog sich Rothenwöhrer auf Hinweise bestehender Wolfspopulationen im Umland.

Der Zaun hält aber auch andere Wildtiere wie Füchse oder Wildschweine und freilaufende Hunde vom Eindringen ab. Zumindest in der Zeit der Beweidung durch die Ziegen. Zu Beginn des Beweidungsprojekts im Frühjahr vergangenen Jahres war der Zaun allerdings zwei Rehen zum Verhängnis geworden. Offenbar hatten sie sich während einer kurzen Flucht im Zaun verfangen und waren beim Versuch, sich zu befreien, elend zugrunde gegangen. „Das ist seither nicht wieder vorgekommen“, betonte Fabian Droppelmann von Chance 7. Um weitere Unfälle dieser Art zu verhindern, seien nunmehr fast 40 Wildtore in der Zaunanlage eingearbeitet, die in der Beweidungsfreien Zeit Rehen ermögliche, auf die Fläche zu gelangen und sie zu überqueren.