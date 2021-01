Polizist gibt Schuss in Bad Honnef ab : Zwei Autofahrer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei und fliehen

Eine Verfolgungsjagd lieferten sich zwei Autofahrer mit der Polizei in Bad Honnef. (Symbolbild) Foto: dpa

Bad Honnef Eine ereignisreiche Nacht haben Polizisten in Bad Honnef hinter sich. Als sie auf Patrouille zwei verdächtige Fahrzeuge kontrollieren wollten, fuhren beide Fahrer davon. Während ein Polizist auf das eine Fahrzeug schoss, floh der andere Fahrer aufgrund eines Staus über den Standstreifen der A3.



Von Jill Mylonas

Dramatische Szenen spielten sich Samstagnacht in Bad Honnef ab: Gegen 3 Uhr waren zivile Einsatzkräfte der Bonner Polizei im Zusammenhang mit zurückliegenden Tankstelleneinbrüchen im Raum Bad Honnef unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, seien den Ermittlern dabei zwei größere Fahrzeuge aufgefallen.

Als sie die beiden Autos - ein dunkler SUV und ein Pkw - zur Überprüfung der Fahrzeuginsassen anhalten wollten, reagierten die Fahrer nicht auf die Anhaltezeichen. Inzwischen waren auch Funkstreifenwagen dazugekommen.

Während der Fahrer des Pkw seine schnelle Fahrt in Richtung B42 fortsetzte, fuhr der Fahrer des SUV in die Sackgasse "Am Honnefer Kreuz". Um ihm den Weg abzuschneiden, positionierten sich zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei quer zur Fahrbahn. Doch der Plan ging nicht auf: Der Fahrer wendete das verdächtige Fahrzeug, fuhr auf die beiden Polizeiwagen zu, rammte sie und setzte seine Flucht dann fort.

Durch einen Sprung zur Seite brachte sich eine Polizeibeamtin in Sicherheit. Ein Beamter gab einen Schuss in Richtung der Autoreifen ab, doch der Fahrer floh über die Menzenberger Straße in unbekannte Richtung. Unverletzt blieben die polizeilichen Einsatzkräfte bei der Aktion.

Pkw-Fahrer flieht über Standstreifen

Zunächst abgebrochen war indes der Sichtkontakt zu dem flüchtigen Pkw. Auf der L331 in Höhe von Königswinter-Ittenbach im Bereich der Autobahnanschlussstelle "Siebengebirge" stellten die Beamten den Wagen schließlich im Zuge der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fest.

Auch in dieser Situation reagierte der Fahrer nicht auf die polizeilichen Anhaltezeichen und fuhr schließlich auf die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen auf. Unmittelbar nach der Auffahrt befand sich zu dieser Zeit ein Stauende, sodass der Flüchtige kurzerhand über den Standstreifen fuhr. Hierbei beschädigte er mehrere in dem Staubereich stehende Fahrzeuge und setzte so seine Flucht fort.