Auszeichnung : Bad Honnefer Amateurfunker erhalten Preis für Nachwuchsarbeit

Pflegen Kontakte in die ganze Welt: Amateurfunker wie (von links) Hans Eckhard Krüger, Wolfgang Oetz und Stefan Scharfenstein. Foto: Frank Homann (Archiv)

Bad Honnef Sie sind in der ganzen Welt unterwegs – zumindest per Kurzwelle. Für ihren Einsatz um den Amateurfunk erhalten die Bad Honnefer Aktivposten dieses Hobbys nun einen Preis. Dazu reist eine Delegation an den Bodensee.



Funkamateure sind in der ganzen Welt zu Hause, wenn auch nicht immer leibhaftig, sondern per Kurzwelle. Ihre Kontakte zu Gleichgesinnten pflegen sie regelmäßig – wie bei ihrer jährlichen Funkreise in Bad Honnefs Partnerstadt Berck-sur-Mer, bei der zuletzt in vier Tagen 1700 Funkverbindungen in 86 Länder rund um den Erdball in selbst entlegenste Ecken wie Mauritius, Belize und die Virgin Islands geknüpft wurden. Im August steht die nächste Reise an.

Für ihren Einsatz um den Amateurfunk, der zum Beispiel bei der Flutkatastrophe an der Ahr seine Bedeutung jenseits eines Hobbys unter Beweis gestellt hat, erhalten die Bad Honnefer Funkamateure nun einen Preis. Der Shears Award des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) mit Sitz in Baunatal bei Kassel würdigt jährlich die Untergliederung, die den größten Zuwachs an Neumitgliedern bundesweit hatte.

Erste Auszeichnung im Großraum Aachen/Köln/Bonn

Seit 1999 vergibt der Deutsche Amateur-Radio-Club den Preis, der für das Jahr 2021 nach Bad Honnef geht – und damit erstmals in den Großraum Aachen/Köln/Bonn. Überreicht wird der Preis anlässlich der 45. internationalen Amateurfunkausstellung HAM RADIO und dem 71. Bodenseetreffen von Tausenden von Funkamateuren aus aller Welt am Samstag, 25. Juni, auf dem Messegelände Friedrichshafen am Bodensee. Sechs Bad Honnefer Funkamateure reisen dazu an den Bodensee. „Über diese Auszeichnung, die wir als Team erhalten werden, freuen wir uns sehr. Das Jahresergebnis 2021 ist keine Eintagsfliege, sondern das Produkt unserer jahrelangen Arbeit für den Amateurfunk und unseren Verein in Bad Honnef“, so Stefan Scharfenstein, Vorsitzender der Bad Honnefer Funkamateure.

Erfolgreiches Kursprogramm

Allein in den vergangenen zehn Jahren konnte der Verein mehr als 60 Funkinteressierte in Lehrgängen erfolgreich zu einem Amateurfunkzeugnis der Bundesnetzagentur führen. Dieses Amateurfunkzeugnis sei dank staatlicher Übereinkommen in der Zwischenzeit in mehr als 80 Ländern der Erde gültig. Wie bedeutsam der Amateurfunk ist, zeigte sich nicht zuletzt an der Ahr: Die Bad Honnefer leisteten dort, wo Telekommunikation großflächig zusammengebrochen war, wichtige Hilfe mit ihren Amateurfunkrelais und unterstützten das Bad Honnefer DRK beim Aufbau einer analogen Funkkommunikation.

In der Hauptsache biete der Amateurfunkdienst Menschen auf fast der ganzen Welt die Möglichkeit, weltweiten Funkverkehr mit anderen Funkinteressierten durchzuführen, so der Verein. Dabei gebe es viele unterschiedliche technische Möglichkeiten. Für den Betrieb eines Senders einer Amateurfunkstelle seien jedoch besondere Kenntnisse und eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst mit personengebundener Rufzeichenzuteilung der Bundesnetzagentur erforderlich. Die Bad Honnefer Amateurfunker bieten Präsenzkurse sowie einen Online- und einen Fernlehrgang, Lehrgänge für Sehbehinderte und die Beratung durch Ausbildungspaten.