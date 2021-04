September statt Mai : Bad Honnefer Beethoven-Festival wird verschoben

Bad Honnef Das Festival „Lieder.Freude.Miteinander“ zu 250 Jahre Beethoven ist aufgrund der Pandemie erneut abgesagt. Einen neuen Termin gibt es bereits.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt der Volksmund. Was das Festival „Lieder.Freude.Miteinander“ angeht, so müssen sich die Fans allerdings erneut in Geduld üben. Aufgrund der aktuell bedenklichen Infektionslage wird das für Ende Mai geplante – und bereits einmal aufgrund der Entwicklungen in der Corona-Pandemie verschobene – Festival aus Anlass des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens erneut auf einen späteren Termin verschoben. Stattfinden soll es nun im September, teilt die Stadt Bad Honnef mit.