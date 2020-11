Kostenpflichtiger Inhalt: Vermarktungskonzepte in der Krise : Bad Honnefer entwickeln alternative Geschäftsideen

Drehtermin in der Küche des Domkapitelhofes: Rudolf Gilbert geht jeden Tag mit einem Gericht „auf Sendung“. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Weihnachtsfeier to go, Seminare für Digitalisierung oder Kochvideos, die Lust auf mehr machen - die Selbstständigen in Bad Honnef haben viele Ideen spontan umgesetzt, um auch den zweiten coronabedingten Lockdown zu überstehen.