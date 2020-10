Schülerpavillon im Sibi : Bad Honnefer Gymnasiasten enstpannen wie im „American Diner“

Bad Honnef Seit seiner Einweihung im Jahr 2013 hat sich im Schüler-Pavillon des Siebengebirgsgymnasium nicht viel getan. Jetzt wurde er nach Wünschen der jungen Leute umgestaltet. Bezahlt hat die neuen Möbel im American Diner-Style der Förderverein.

Neuer Anstrich und stylische Möbel

Im Nachbarraum stehen schwere Holzbänke, perfekt zum Schreiben. „Diese Möbel wurden in einer Behindertenwerkstatt in der Eifel für uns hergestellt“, erläuterte Mertens Stellvertreter, Claus Hohendorf. Und die saubere, stabile Verarbeitung erkennt auch Ebba: „Die alten Möbel standen einfach nur so herum. Jetzt sind das sehr hochwertige Teile.“ Auch Nicolai, der ebenso wie Ebba an der Planung mitgewirkt hatte, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. „Alles ist sehr sauber, sehr hochwertig. Genau richtig, um die Freistunden angenehm zu verbringen und hier für das Abi zu lernen“, so der 18-Jährige. Auch Schülerin Clara war begeistert: „Alle finden es schön.“