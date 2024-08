Bad Honnefer Künstlerin stellt in der Freiluftgalerie Rhöndorf aus „Ich muss nichts erschaffen, um es zu verkaufen“

Ilse Wegmann hasst Bilderrahmen. Und neue Materialien kauft die Honnefer Künstlerin auch nicht gern. Vielmehr macht sie aus ihren alten Kunstwerken neue Stücke. „Ich verwerte gerne alte Dinge und kreiere daraus neue Kunst“, sagt sie. In ihrem Atelier in der Austraße wird schnell deutlich: Die Künstlerin mag es einfach und minimalistisch. Weder Farben noch ausschweifende Malereien finden sich in ihrem Atelier. Schwarz und weiß, damit arbeitet Wegmann gerne. In ihrem Atelier stehen und hängen Installationen aus alten Rahmen, die sie zum Teil schwarz angemalt hat. Als sie sich dazu entschied, weniger zu malen, war das eine befreiende Entscheidung. „Ich habe Rahmen oder das Glas kaputtgemacht und die Bilder zerrissen. Das war, als könnte ich wieder frei atmen“, beschreibt sie.