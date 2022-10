Geschäftsleute ziehen positive Bilanz : Bad Honnefer Martini-Markt bringt volle Kassen und volle Straßen

Vor allem am Wochenende zieht der Bad Honnefer Martinimarkt viele, auch auswärtige Besucher an. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Zwei Jahre in Folge war der Martinimarkt in Bad Honnef ausgefallen. In seiner 25. Auflage zog der Herbstmarkt am Wochenende so viele Besucher an wie eh und jeh – zur Freude der Geschäftsleute und zum Kummer derer, die hernach im Stau standen. Und die nächste Aktion in Bad Honnef steht schon fest: Ab Mitte November gibt es wieder das Kaminzimmer – mit einer faustdicken Überraschung.



Befragt nach ihrem Fazit zum Martinimarkt, hält es Ute Koch am Montag kurz, knapp und knackig: „Mega!“ Die Inhaberin des Modegeschäftes Sophia`s in der Bad Honnefer Fußgängerzone ist begeistert, was fünf Tage Herbstmarkt Bad Honnef beschert haben: eine volle Innenstadt und volle Geschäfte. Da klingelte nicht nur an den Marktständen die Kasse, wie auch von anderen Einzelhändlern zu hören war. Voll waren dann vor allem am Sonntag auch die Straßen: Auf der B 42 und sämtlichen Ausweichstrecken bildeten sich lange Staus.

„Ich glaube nicht, dass die Stadt jemals bei einem Martinimarkt konstant an allen Tagen so gut gefüllt war wie in diesem Jahr“, bilanzierte am Montag Marktmacher Jürgen Kutter, dessen Agentur JK für die ausrichtende Innenstadtgemeinschaft, den Verein Centrum, die Marktorganisation übernimmt. Eine umfassende Manöverkritik mit den Einzelhändlern und allen Beteiligten wie Ordnungsamt, Feuerwehr und Rettungsdiensten stehe freilich noch aus. Jedoch: Schon jetzt sei das Fazit „sehr positiv. Und damit verbunden ist mein Dank für alle, die daran mitgewirkt haben.“

Weniger Nachfrage nach Mützen und Schals

Zufrieden seien auch die Markthändler, so Kutter: „Manche waren es schon am Donnerstag, spätestens nach dem Wochenende galt das rundherum. Schön ist auch, wie entspannt alle waren, auch die Besucher – selbst, wenn sie Schlange stehen mussten. Und das war bei dem Andrang ja nicht zu vermeiden.“ Wermutstropfen für einige Händler: Dem milden Wetter geschuldet blieb die Nachfrage nach Mützen und Schals hinter den Erwartungen zurück.

In der Boutique Sheon herrschte am Montag Begeisterung über die vielen Kundinnen, die sich mit Mode und Accessoires eingedeckt hatten – von Kaufzurückhaltung wegen der allgemein steigenden Preise und Unwägbarkeiten durch die Energiekrise sei nichts zu spüren gewesen, hieß es dort. Rundum zufrieden ist man auch im Team von Intersport Axel Schmidt. „Es ist unglaublich gut gelaufen“, so Carmen Schmidt. Der verkaufsoffene Sonntag zum Martinimarkt sei traditionell „immer der stärkste gewesen“ im Vergleich zu anderen Stadtfesten. Der Erfolg jetzt habe das noch getoppt. „Man merkt, die Leute sind richtig hungrig danach“, so Carmen Schmidt.

Viele Besucher von außerhalb kommen mit dem Auto

Fast noch wichtiger als die hohe Kundenfrequenz an den fünf Markttagen sei, dass sich der stationäre Einzelhandel mit seinem Angebot und seiner Fachberatung über den Markt hinaus habe bekannt machen können. „Wichtig ist schließlich auch die Kunden-Neuakquise“, so Carmen Schmidt.

Dass viele auswärtige Besucher den Weg nach Bad Honnef angetreten hatten, war nicht alleine den Nummernschildern der Autos zu entnehmen, die sich durch die Straßen quälten. Denn: Zum Leidwesen der Autofahrer standen viele ab dem späten Sonntagnachmittag vor allem auf der B 42 in Richtung Norden im Stau, geschuldet der Baustelle an der Tunnelkette und der einspurigen Bundesstraße. Auch alle Ausweichstrecken waren verstopft, so etwa in der Königswinterer Altstadt. Keine Entspannung versprach die (Geheim-)Route über den Berg: Wegen der gesperrten A 3 stauten sich auch dort die Autos „über Land“: Das Siebengebirge war ein einziges Nadelöhr.