Von Nonnenwerth in die Welt Wie es ein Bad Honnefer zur UN-Klimakonferenz geschafft hat

Im Gymnasium Nonnenwerth (Hintergrund) hat Oliver Rieche 2008 sein Abitur gemacht. Der 34-Jährige lebt seit drei Jahren in Ägypten. Zurzeit ist er wieder in der Heimat und nimmt am Klimagipfel in Bonn zur Vorbereitung auf die Weltklimakonferenz in Dubai teil.

Foto: Frank Homann