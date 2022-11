„HelpForceHonnef“ reist in die Slowakei : Bad Honnefer organisieren vierten Hilfstransport ins Grenzgebiet der Ukraine

Bad Honnef Dreimal schon sind Bad Honnefer Privatleute ins Grenzgebiet der Ukraine gereist und haben Spenden übergeben. Am 20. November setzen sich erneut Mitglieder der „HelpForceHonnef“ ans Steuer, um den Menschen im Kriegsgebiet zu helfen. Dazu werden jetzt wieder Spenden gesammelt.

Dreimal schon haben sie sich auf den Weg gemacht, um Flüchtlingen im Grenzgebiet der Ukraine zu helfen: die Akteure der privaten „HepForceHonnef“, kurz HFH. Jetzt ist der vierte Transport in Vorbereitung - mit erneuter Hilfe der Spenderinnen und Spender aus Bad Honnef. 100 leere Bananenkartons warten am Freitag, 18. November, von 14 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 19. November, von 11 bis 15 Uhr in der ehemaligen Konrad-Adenauer-Schule an der Bergstraße darauf, mit Sachspenden bepackt zu werden. Am Tag darauf startet die Hilfsfahrt in die Slowakei nahe der ukrainischen Grenze, wo die Spenden an Hilfsorganisationen übergeben werden.