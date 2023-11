Initiative „Gemeinsam statt einsam“ Bad Honnefer Projekt gegen Einsamkeit wächst weiter

Gemeinsam statt einsam

Der zehnte Kaffeeklatsch von „Gemeinsam statt einsam“ am Dienstag, 29. November, findet noch im Bunten Haus am Krachsnußbaumweg 1 in Selhof statt. statt. Das Vortragsthema dieses Mal lautet „Patientenverfügung, Vertretungsvollmacht“. Das „Bunte Haus“ der gemeinnützigen Diacor, Gesellschaft für diakonische Aufgaben mbH, war jüngst auch als erster „Ort der Gemeinsamkeit“ in Bad Honnef ausgezeichnet worden.

Am Freitag, 22. Dezember, gibt es im Alten Rathaus am Markt ein weihnachtliches Mittagessen der Initiative. Anmeldungen zu den Treffen nimmt Susanne Langguth an per E-Mail an s.langguth.bonn@googlemail.com. Mit „Gemeinsam tanzen“ bereitet die Gruppe aktuell ein weiteres Projekt vor. zci