Staatsanwaltschaft Bonn klagt an : Bad Honnefer soll Drogen im Rucksack seines Sohnes versteckt haben

Bad Honnef/Bonn Ein 33-jähriger Mann aus Bad Honnef muss sich demnächst wegen Drogenhandels mit Waffen vor dem Bonner Landgericht verantworten. Er soll zudem Marihuana im Schulrucksack seines Sohnes versteckt haben.

Über den Grund, aus dem ein 33-jähriger Vater aus Bad Honnef seinem 13-jährigen Sohn knapp 100 Gramm Marihuana in den Schulrucksack packte, lässt sich vorerst nur spekulieren. Jedenfalls muss sich der Mann demnächst vor der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten: Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Drogenhandels mit Waffen sowie unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige gegen den Mann erhoben.

Offenbar war der Honnefer für die Ermittler kein Unbekannter. Am 13. August 2021 schlugen Drogenfahnder zum ersten Mal in der Wohnung des Vaters in der Honnefer Innenstadt auf. Nach eingehender Durchsuchung verließen die Beamten das Haus mit sechs Gramm Amphetamin, 31 Gramm Marihuana, 106 Gramm Haschisch, 650 Gramm Marihuana, 75 Gramm einer Ecstasy-Zubereitung sowie einem Samuraischwert, einem Baseballschläger und einem Messer. Drogen und Waffen, die die Polizei allesamt in der Wohnung des Mannes sichergestellt hatte.