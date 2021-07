Virusbekämpfung im Rhein-Sieg-Kreis : Bad Honnefer Start Up entwickelt Software für Impfterminbuchung

Bad Honnef Guido Oberhäuser aus Bad Honnef hat zusammen mit Michael Bingel aus Berlin eine Software entwickelt, um Impftermine zu koordinieren, die nicht über die Seite der Kassenärztliche Vereinigung laufen.

Vor mehr als einem Jahr gründete Oberhäuser zusammen mit seinem Berliner Geschäftspartner, Michael Bingel, das Start Up „Besuchssystem.de“. Aufgrund des Virus waren und sind Besuche im Krankenhaus nicht mehr uneingeschränkt möglich. Die Anmeldesoftware erfasst die Besucher digital und entlastet so die Krankenhäuser von Papierkram. Als nächstes Projekt folgte eine Webseite, über die Tests gebucht werden konnten. „Wir haben uns den ständigen Veränderungen in der Pandemie-Lage angepasst“, so Oberhäuser, der zuvor als Unternehmensberater vor allem im Energiesektor tätig war. Im Januar wurde aus dem Start Up dann eine GmbH: SaaS Systems, mit Sitz in Berlin.