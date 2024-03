Als junges Mädchen verfasst Bad Honneferin macht selbst geschriebenes Märchen 66 Jahre später zum Buch

Bad Honnef · Im Jahr 1958, im Alter von 13 Jahren, hat Honneferin Antonie Secker-Adams eine Märchengeschichte geschrieben und auch illustriert. Was damals entstanden ist, hat jetzt den Weg in ein Buch gefunden. Wie es dazu – 66 Jahre später – kam und was an dem Buch besonders ist.

27.03.2024 , 15:00 Uhr

Die Bad Honneferin Antonie Secker-Adams hat eine Märchengeschichte, die sie als 13-Jährige geschrieben hat, als Buch veröffentlicht. Foto: GA/Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge