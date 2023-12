Tempo 50 für Güterzüge Bahnlärm-Bürgerinitiative will bei Lärmaktionsplan Gehör finden

Pusch erinnerte daran, dass das Rheintal eine der am stärksten vom Bahnlärm belasteten Regionen in Deutschland ist, weil es eine der wichtigsten Güterverkehrstraßen zwischen Nordsee und Mittelmeer darstellt. Die Lärmkarten des Eisenbahn-Bundesamtes zeigen etwa, dass dort mehr als 300.000 Menschen einem Schienenlärmpegel von mehr als 103 Dezibel am Tag und mehr als 95 Dezibel in der Nacht ausgesetzt sind, so der BI-Chef. „Diese Werte überschreiten die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwerte für eine gesunde Wohnnutzung bei Weitem.“