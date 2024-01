Projekte in Bad Honnef Warum sich der Baustart am Saynschen Hof verzögert

Es tut sich etwas in Bad Honnef, wenn auch mit Verzögerung. Am „Saynschen Hof“ sollen dieses Jahr die Bagger rollen. Wie berichtet, ist dort ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit Sichtachse zur Pfarrkirche Sankt Johann Baptist geplant. Letztlich hängt und steht der Beginn des Abrisses der Altgebäude, nach denen in einem Zeitraum von circa zwei Jahren zwischen der Straße „Am Saynschen Hof“ und der Fußgängerzone eine neue Querung mit Gebäuden entstanden sein soll, an der bürokratischen Prozessen, wie die Projektleiterin der federführenden Soif Consulting Siegburg auf GA-Anfrage mitteilte. Noch keinen neuen Stand gibt es derweil zum Wohnungsbau auf dem ehemaligen Sportplatz der Gesamtschule Sankt Josef.