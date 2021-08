Festival „Lieder.Freude.Miteinander“ in Bad Honnef : Beethoven im dritten Anlauf

Festival „Lieder.Freude.Miteinander“ in Bad Honnef

Start für das Festival zu Ehren Beethovens: Zum Auftakt gab es Anekdoten aus dem Leben des Komponisten in den Weinbergen unterhalb des Drachenfels. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Konrad Beikircher ist Kabarettist, Auto, Musik- und Beethoven-Kenner. Kaum jemand also hätte besser das Festival zu Ehren Beethovens eröffnen können, das jetzt mit einem Jahr Verspätung in Bad Honnef gefeiert wird.

Beim dritten Anlauf klappt es doch: Bereits zwei Mal musste die Beethoven-Geburtstagsparty in Bad Honnef coronabedingt verschoben werden. Nun, im Spätsommer, startete das Festival „Lieder.Freude.Miteinander“ am Samstag mit Bravour.

Zum Auftakt ging’s mit Konrad Beikircher und Hans Peter Lindlar, dem Vorsitzenden des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge (VVS), am Fuße des Drachenfels durch die Weinberge. Nach der Devise: „Was wäre naheliegender, als den Naturfreund Beethoven im wunderschönen Siebengebirge zu ehren.“

Humor und Infos über das Siebengebirge

Beethoven-Fan Beikircher und den VVS-Chef verbindet darüber hinaus ähnlicher Schmerz: Nicht nur die Feierlichkeiten zu Beethovens 250. Geburtstag mussten verlagert werden, auch der VVS konnte sein bereits 2020 fälliges 150. Jubiläum nicht begehen und holt das nach. Die Gastgeber punkteten bei Beikircher: Im Siebengebirge laufe es besser als in Bonn, Beethoven zu ehren und ihm zum Zugpferd des Rheintourismus zu machen.

„Wir haben Feuer unterm Hintern!“

Bereits beim Start am Pavillon holte Beethoven-Kenner Beikircher eine Rheinsagen-Ausgabe von 1850 heraus, um das berühmte Gedicht „Warnung vor dem Rhein“ des Poeten Karl Simrock zu rezitieren: „An den Rhein, an den Rhein, zieh’ nicht an den Rhein, mein Sohn, ich rate dir gut: da geht dir das Leben zu lieblich ein …“