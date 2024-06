Von Linz nach Bad Honnef Beim Rheinschwimmen auf Tuchfühlung mit der Strömung gehen

Elf Kilometer lang ist die Strecke, die beim traditionellen Rheinschwimmen der DLRG Ortsgruppe Bad Honnef-Unkel am Samstag, 29. Juni, wieder im Wasser zurückgelegt wird. Seit 1985 gibt es das Rheinschwimmen, das anfangs vor allem dazu da war, um Schwimmern in der Taucherausbildung ein Gespür für das Schwimmen im Strom zu vermitteln, so Ulrich Medenbach, Leiter der DLRG Ortsgruppe Bad Honnef-Unkel. „Wenn man noch nie in der Strömung geschwommen ist, kann man sich keine Vorstellung davon machen“, sagt Medenbach, der von Beginn beim Rheinschwimmen immer mit im Wasser war und in diesem Jahr zum ersten Mal am Land bleiben und sich mit um die Organisation am Zielpunkt, dem Bad Honnefer Freibad, kümmern wird.