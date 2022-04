Insel Grafenwerth Bad Honnef : Betreiber der „Blauen Sau“ übernimmt nun auch das Inselcafé auf Grafenwerth

Noch sind die Türen geschlossen. Doch bald soll im Inselcafé auf Grafenwerth wieder gastronomisches Leben einkehren. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Gute Nachrichten für die Freunde des Biergartens in exponierter Lage auf der Rheininsel Grafenwerth in Bad Honnef: Nachdem das Inselcafé schon seit langem geschlossen ist, ist nun ein neuer Pächter gefunden. Und der ist in Bad Honnef alles andere als ein Unbekannter.