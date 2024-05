Großes Problem für Familien Lange Wartelisten für den Offenen Ganztag im Siebengebirge

Ab 2026 gibt es einen Rechtsanspruch für den Besuch der Offenen Ganztagsschule. Doch auch in diesem Jahr bleiben viele Kinder und Eltern noch ohne einen Platz. An der Johann-Lemmerz-Schule in Königswinter, in Bad Honnef-Rommersdorf und in Aegidienberg gibt es zum Teil lange Wartelisten.