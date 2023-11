Besuch am Schloss Hagerhof Bad Honnefer unterstützen Bildungsprojekte in Burkina Faso

Bildung ist der Schlüssel – und nicht zuletzt im Interesse Europas. Junge Afrikaner etwa, die ein sicheres Auskommen in der Heimat hätten, suchten nicht das vermeintliche Heil in der Flucht, so Meisterjahn-Knebel. Um Bildung geht es auch in einem Projekt, das vom Hagerhof schon lange gefördert wird: Mit Spenden, so aus dem Tag für Burkina Faso, werden Kosten übernommen für die Schulspeisung an zwei Grundschulen in Kienfangué sowie für Unterrichts- und Lernmittel und Gebäudereparaturen.