Mehrere Ampeln außer Betrieb Blitzeinschlag reißt Bad Honnefer mitten in der Nacht aus dem Schlaf

Laut der Blitzanalyse von Kachelmannwetter sind genau um 4.26 Uhr am frühen Dienstagmorgen Am Honnefer Kreuz und an der Menzenberger Straße Ecke Linzer Straße gleich zwei Blitze einschlagen. Dmenach handelte es sich um sogenannte Erdblitze. Diese entladen sich zwischen Wolken und Erde. Das laute Krachen der Blitze hat in der Nacht einige Anwohner aus dem Bett geholt. Eine Anwohnerin berichtete dem GA, dass ein Blitz in die Ampelanlage Am Honnefer Kreuz eingeschlagen und auch ein Haus in Mitleidenschaft gezogen worden sei.