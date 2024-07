Mit Booten und Hubschraubern Hundert Einsatzkräfte suchten nach Mann im Rhein

Die Feuerwehren Bad Honnef, Königswinter und Bonn, das DLRG Bonn und die Polizei haben am frühen Dienstagabend nach einem Mann gesucht, der im Rhein getrieben haben soll. Wie Lennart Gerlach, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef, mitteilte, hatte gegen 18.45 Uhr Person die Feuerwehr benachrichtigt, da ein Mann von der Insel Nonnenwerth in den Rhein gegangen sein soll und dort von der Strömung in der Mitte des Flusses mitgerissen worden sein soll.