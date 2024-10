Drei Auszeichnungen zum Schülerpreis Das denken Jugendliche über Konrad Adenauer heute

Welchen Stellenwert haben Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der damals noch jungen Bundesrepublik, und sein Lebenswerk in den Augen heutiger Jugendlicher. Dieser Frage geht die Rhöndorfer Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus nach: Zum 14. Mal schrieb sie den Konrad-Adenauer-Schülerpreis aus. Bewerben konnten sich Schülerinnen und Schüler, die in der Jahrgangsstufe Q 1 eines Gymnasiums oder 12 einer Gesamtschule des Rhein-Sieg-Kreises oder in den Städten Köln, Bonn, Remagen, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Linz ihre Facharbeit über Konrad Adenauer oder die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in der Ära Adenauer (1949 bis 1963) geschrieben haben.