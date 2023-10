Vorfall in Bad Honnef Unbekannte sollen 24-Jährige sexuell belästigt haben

Drei bislang unbekannte Männer sollen in der Nacht zu Sonntag eine 24-jährige Frau in Bad Honnef sexuell belästigt haben. Wie die Bonner Polizei am Montag berichtet, sei die 24-Jährige am Sonntag um 0.45 Uhr von der Bahnhofstraße in Bad Honnef in Richtung Mühlenpfad gegangen, als drei Männer sie umzingelten. Nach Angaben des Opfers sollen die Männer zuvor vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße gestanden haben. Einer der Männer, der von der Frau auf ein Alter zwischen 30 und 35 Jahren geschätzt wird, soll der Haupttäter sein, der sie sexuell belästigt habe.