Historisches Theater zum Beethoven-Jubiläum : Die Rheingräfin kehrt zurück

Bad Honnef Die Stadt Bad Honnef hatte das Theaterstück speziell zum Beethovenjahr in Auftrag gegeben. Jetzt sorgte es vor der besonderen Original-Kulisse der Villa Schaaffhausen im Ortsteil Rommersdorf für Furore: „Die Rheingräfin“ war eine Hommage an Sybille Mertens-Schaaffhausen.

Volles Haus für das Stück „Die Rheingräfin“. Und ein begeistertes Publikum, das sich im Hof der Villa Schaaffhausen zurückversetzt fühlte in eine Zeit, in der auf diesem Anwesen die Größen der Geisteswissenschaft, des Hochadels, der Kirche und des Militärs zu Gast waren und auch der spätere Kaiser Wilhelm II. verweilte.

Zwar gerieten die Aufführungen wegen der corona-bedingten Verschiebungen in die Renovierungsphase des historischen Gebäudes, so dass die Zuschauer auf die eingerüstete Mauer schauten, aber das störte kein bisschen. Und außerdem: Hermann Schaaffhausen (1816-1893), einer der Protagonisten des Stücks, kannte das ja, er machte das vom Vater geerbte Gebäude ebenfalls zum Bauplatz – Hermann ließ den Turm errichten.

Freundschaft mit Adele Schopenhauer

Sabine Falter als Sibylle Mertens-Schaaffhausen brillierte als Rheingräfin, sie hatte auch den Part am Klavier übernommen, war Sibylle doch als konzertreife Pianistin bekannt, die auch zu singen verstand. Als Frederike Bohr als erste die Bühne betrat – sehr praktisch durch ein Fenster der Villa – zum einleitenden Gedicht, konnte der Eindruck entstehen, die unter dem Einfluss des Künstler- und Gelehrtenzirkels ihrer Mutter in Weimar großgewordene Adele Schopenhauer persönlich sei einem erschienen. Alleine die Frisur!

Hermann Schaaffhausen begrüßt die Besucher

Beethovens Musik erschallt in Rommersdorf

Natürlich war Musik Beethovens zu hören und die von Ries, seinem Schüler, war doch das Theaterstück von der Stadt Bad Honnef auf Anregung von Kulturring-Vorsitzendem Torsten Schreiber für das Beethovenjahr im Auftrag gegeben worden. Köstlich, als die drei Schauspieler das mündlich überlieferte Lied „Unse Broder Melcher“ sangen – Sibylle mochte die kölsche Sproch ebenso wie die altkölnischen Lieder, die in ihren Salons neben klassischer Musik durchaus zu hören waren. Und lustig, als Hermann, Adele und Sibylle ihre Kamm-Musik machen - Spiele waren in diesem Kreise auch beliebt.

Sehnsuchtsort Italien

Italien, der Sehnsuchtsort, an dem Sibylle Erholung, aber auch eine weitere Liebe fand, schlug sich nieder im Lied „Mignon: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen“. Und Sibylle sang das von ihr vertonte Gedicht aus Goethes west-östlichem Divan „Ich gedachte in der Nacht“. Anrührend auch das Gedicht „Wer nie sein Brot mit Tränen aß“.

Überhaupt Italien: Das Land, in dem Sibylle ihre bedeutenden archäologischen Funde machte. Treffsicher identifizierte sie ein Amazonenfries im Landhaus des Marchese Di Negro, welches eines der sieben Weltwunder zierte. Erst 14 Jahre später glaubte ihr die Fachwelt. Adele zu Billa: „Hätte man dir hierzulande früher Gehör geschenkt, dann stünde das Fries nun nicht im British Museum, sondern in Berlin.“

Cholera wütet in Italien

Und auch die Beschreibung einer Kahnfahrt in Porto d’Anzio hielt die Zuschauer in Spannung. Dabei entdeckte Sibylle ein Marmorbruchstück mit einer Namenliste aller römischen Konsuln im Zeitraum von 9 bis 19 nach Christus. Eine Sensation. In Italien erlebte Sibylle aber auch den Ausbruch der Cholera. Sie schrieb: „Alles ist in Furcht. Das Volk glaubt nicht an die Krankheit, ich fürchte dieses Volk mehr als alle Krankheiten der Welt.“ Eindringlich zur Italienzeit die Musik von Giovanni Paisiello: „Nelcorpiu non mi sento.”