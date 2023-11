Bessere Terminuchung Warum Bonner den Reisepass schon mal gerne in Bad Honnef beantragen

Es ist eine Wortneuschöpfung, die Vergnügen bereitete und gar die humoristische Frage nach neuen Einnahmequellen für den Bad Honnefer Haushalt aufkommen ließ: „Reisepasstourismus“, so nannte es Bürgermeister Otto Neuhoff. Was es damit auf sich, erfuhren die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses bei einer Zwischenbilanz zum Online-Terminbuchungssystem für das Bürgerbüro. Denn in dem Zusammenhang wusste Alexander Diedenhoven von – im Vergleich zu Bürgerdiensten in anderen Kommunen – derart kurzen Wartezeiten für Dienstleistungen im Bad Honnefer Bürgerbüro zu berichten, dass auch Auswärtige gerne mal nach Bad Honnef kommen, wenn die Zeit drängt.