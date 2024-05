Besuch im Wohnmobilpark Boris Becker in Bad Honnef: Arm in Arm mit der Tennislegende

Spiel, Satz, und Sieg für Boris Becker: Die lebende Tennislegende gewinnt immer noch, und braucht dafür noch nicht mal einen Schläger in die Hand zu nehmen. Am Samstag war der frühere Weltranglistenerste Stargast beim Aktionswochenende des Wohnmobilparks in Rottbitze. Zuerst punktete er dort in einer Talkrunde mit Sky-Moderator Riccardo Basile als durchaus kompetenter Gesprächspartner nicht nur in Sachen Tennis, sondern auch was den Lieblingssport der Nation, den Fußball, angeht. Dann gewann er die Sympathien der Besucher, indem er geduldig Autogramme gab und in unzählige Handykameras lächelte.