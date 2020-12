Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort : Ehemalige Realschule in Bad Honnef steht in Flammen

Ehemalige Realschule in Bad Honnef steht in Flammen

Die ehemalige Realschule in Bad Honnef steht in Brand. Foto: Claudia Sülzen

Bad Honnef Das ehemalige Realschulgebäude in Bad Honnef steht in Flammen. Die Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort und versucht die Lage unter Kontrolle zu bekommen.

In der Bad Honnefer Altstadt ist am Dienstagabend ein Feuer in dem Gebäude der ehemaligen Realschule St. Josef in der Bismarckstraße ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort und versuchen ein Überspringen der Flammen auf die benachbarten Gebäude in der engen Altstadt zu verhindern.