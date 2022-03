Bad Honnef : Heizlüfter auf Baustelle in der Innenstadt in Brand geraten

Auf einer Baustelle in der Innenstadt von Bad Honnef hat sich am Freitagmittag ein Heizlüfter entzündet. Foto: Ralf Klodt

Bad Honnef In der Bad Honnefer Innenstadt ist am Freitagmittag ein Heizlüfter auf einer Baustelle in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand.



Auf einer Baustelle in der Kirchstraße in Bad Honnef ist am Freitagmittag ein Heizlüfter in Brand geraten. Nach Angaben vor Ort hatte sich die Elektronik des Geräts entzündet, das im Keller eines im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses stand. Als die Bauarbeiter Rauch bemerkten, verließen sie die Baustelle rasch.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Anschließend wurde der Keller gelüftet. 34 Kräfte waren im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

(ga)