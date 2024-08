Feuerwehreinsatz in Brüngsberg Brand im Keller von Doppelhaushälfte in Bad Honnef

Bad Honnef/Aegidienberg · Am frühen Samstagmorgen hat es in der Ringstraße in Brüngsberg in einer Doppelhaushälfte gebrannt. Die Kripo ermittelt, wie es dazu kommen konnte.

17.08.2024 , 14:46 Uhr

Feuer im Keller eines Hauses in der Ringstraße in Brüngsberg. Foto: bruengsbergFeuer/Ralf Klodt





Von Thomas Faßbender