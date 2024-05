Ursache weiter ungeklärt Kripo schließt technischen Defekt bei Brand in Bad Honnef aus

Der Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte dauerte die ganze Nacht. Zahlreiche Bewohner wurden evakuiert, eine Reihe davon schließlich mit Unterstützung des Ordnungsamtes vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Zwei Wohnungen blieben nach dem Brand vorerst unbewohnbar. Andere Bewohner kehrten schon am Folgetag in ihre Wohnungen zurück, mussten dort aber vorerst ohne Strom auskommen. Wie die Bad Honnef AG als Netzbetreiber mitteilte, habe die Versorgung aus ihrer Sicht wieder hergestellt werden können. Allerdings hänge das von weiteren Arbeiten im Gebäude selbst ab. Zahlreiche Handwerker waren dort etwa am Dienstag im Einsatz.