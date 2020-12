Dachstuhl in Bad Honnef ausgebrannt : Polizei geht nach Brand in alter Realschule von Brandstiftung aus

Bad Honnef Der Dachstuhl der ehemaligen Realschule St. Josef in der Bad Honnefer Innenstadt ist am Dienstagabend komplett ausgebrannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und geht nun von Brandstiftung aus.

Nachdem der Dachstuhl des Altbaus der ehemaligen Realschule St. Josef in der Bad Honnefer Innenstadt am Dienstag komplett ausgebrannt ist, geht die Polizei nun von Brandstiftung aus. Wie Polizeisprecher Robert Scholten dem GA am Donnerstag mitteilte, gebe es Hinweise darauf, dass das Feuer am Dienstagabend an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen sei. Das spreche für eine Brandstiftung.