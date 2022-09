Stadt Bad Honnef vergibt Auszeichnungen für das Ehrenamt : Bürgermeister würdigt Einsatz für das soziale Miteinander

Bad Honnef Sie setzen sich ein für die Heimat, die Historie und die Mitmenschen hier und anderswo: Fünf Bad Honnefer erhalten die Dankmedaille. Drei Vereine erhalten zudem den Heimatpreis.

Lebensfreude bedeutet auch, für andere da zu sein: Bürgermeister Otto Neuhoff zeichnete verdiente Bürger mit Dankmedaillen aus. Und auch den Heimatpreis Bad Honnef 2022 verlieh er pünktlich zum Stadtjubiläum. Platz eins ging an die KG Löstige Geselle für ihr kulturelles Engagement und die Schaffung des neuen Formats „Musik im Veedel“. Platz zwei erlangte der Spielmannszug des TV Eiche, der sich stadtweit engagiert. Der Verein Gutenberghaus bekam Rang drei für die Sicherung der Honnefer Stadtgeschichte. Ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro war damit verbunden.

Einsatz für Hilfebedürftige und für die Heimat

Gleich fünf Dankmedaillen für ehrenamtliches Engagement gab es auf einen Streich. Hélène Claudotte-Wessel war 20 Jahre lang Schatzmeisterin des Vereins Sri Lanka Hilfe und erledigte den gesamten Schriftverkehr. Aus einer privaten Hilfsaktion des Ehepaares Willi und Ilse Huppertz war der Verein, der 2019 aufgelöst wurde, entstanden, um die Not in Sri Lanka durch Projekte wie Schulbau oder Augenuntersuchungen in Teeplantagen zu lindern. Auch mit dem großen Adventsbasar in Selhof wurden die Mittel für die Projekte generiert.