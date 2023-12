Bad Honnefs Bürgermeister zum Haushaltsentwurf „Die Kommunen sind so etwas die Bad Bank des Bundes und der Länder“

„Es geht so nicht weiter. Der Bürger versteht nicht, dass, wenn oben Entlastung gerufen wird, es unten dann zu Mehrbelastungen führt“, so Neuhoff. Und: „Die Lage ist so dramatisch, dass es eine Gefährdung der Demokratie bedeutet. Es ist schreiend ungerecht, dass das Ehrenamt in den Kommunalparlamenten ausbaden muss, was oben gemacht wird.“ Natürlich seien die Kommunen nicht ganz schuldlos: Viele Probleme seien verdrängt, Nötiges aufgeschoben worden, etwa weil man „vertretbare“ Steuererhöhungen scheute - und nun seien die Folgen Mega-Schritte zum Beispiel bei Grundsteuern, die richtig weh tun. Hinzu komme die Ungewissheit darüber, was die Gesetzgebung noch so bringe.