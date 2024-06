Kommunalwahl 2025 Bürgermeisterwahl: Bad Honnefer CDU-Vorstand nominiert Philipp Herzog

Wie Neuhoff, so ist auch Herzog gebürtiger Bad Honnefer. Als ältestes von vier Kindern wuchs er in Rommersdorf-Bondorf auf, wo er heute mit seiner Partnerin lebt. Der Jurist hat in Bonn und Paris Jura studiert. Sein zweites juristisches Staatsexamen absolvierte er am Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Stationen bei der Stadtverwaltung und beim Landespolizeipräsidium.