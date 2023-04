Palmsonntag in Selhof Bunt geschmückte Palmzweige erhöhen im Siebengebirge die Vorfreude auf Ostern

Bad Honnef · Je bunter, je besser: Viel Mühe haben sich die Kinder unter anderem in Selhof gemacht, um für Palmsonntag ihre mit bunten Bändern geschmückten Palmstöcke zu basteln. Sie sollen an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem erinnern.

02.04.2023, 13:05 Uhr

Viel Mühe haben sich die Kinder – wie auf unserem Foto in Selhof – gemacht, um für den Palmsonntag ihre mit bunten Bändern geschmückten Palmstöcke zu basteln. Foto: Frank Homann





Von Roswitha Oschmann