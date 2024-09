Freiraumschule zieht nicht auf Hochschulgelände Campus in Bad Honnef ist für Dependance der Alanus-Hochschule im Gespräch

Das Projekt Freiraumschule Bad Honnef ist gescheitert. Die Schule, die eigentlich im Schuljahr 2025/2026 auf dem Campus an der Mülheimer Straße an den Start gehen sollte, kommt nun doch nicht. Das bestätigte Vanessa Dech, Mitglied des Gründungsteams, auf Anfrage des General-Anzeigers. Am Freitag wurden über die neue Entwicklung auch die rund 50 Eltern, die bereits Absichtserklärungen für eine Anmeldung ihrer Kinder gegeben hatten, informiert. Grund ist laut Dech, dass mit dem avisierten, neuen Eigentümer keine Einigkeit über die Nutzung von Teilen des Geländes habe erzielt werden können. Geplant sei vielmehr wieder ein Hochschulcampus, so Dech. Nach Informationen des General-Anzeigers handelt es sich dabei um einen weiteren Standort der Alanus-Hochschule in Alfter. Gespräche hierzu wurden dem GA bestätigt.