Herkunft gibt Rätsel auf Chemische Substanz im Rhein bei Bad Honnef entdeckt

Da sich die Wasserkontrollstation in Bad Honnef, neben Kleve/Bimmen eine von zwei großen Wasserkontrollstationen des Lanuv in Nordrhein-Westfalen, direkt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz befindet, ist davon auszugehen, dass der Stoff dort ins Wasser gelangt ist. Das bestätigt auch ein Sprecher der Polizei in Duisburg, zu der die zuständige Wasserschutzpolizei gehört, die neben den Trinkwasserversorgern und der Bezirksregierung Düsseldorf als Zentrale des Rheinwarndienstes in NRW durch das Lanuv informiert wurde.